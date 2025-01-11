Полузащитник Антон Курочкин, выступающий за шведский клуб «Броммапойкарна», в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку выразил мнение, что руссияне, которые недавно могли приехать жить в Швецию, на сегодняшний день сталкиваются с проблемами.