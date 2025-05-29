Василие Мицич отказался от предложения «Хапоэля Тель-Авив»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, 31-летний сербский разыгрывающий отказался от предложения «Хапоэля» из Тель-Авива, владелец которого начал кампанию по привлечению двукратного чемпиона Евролиги еще зимой.