От +25 до +10 за день: когда резко похолодает в Приморье

Жители Приморья могут столкнуться с резкой сменой погоды уже в августе. После теплых дней, когда температура воздуха будет держаться на уровне около +25 градусов, в регион может прийти заметное похолодание.
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