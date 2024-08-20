Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей с заместителем руководителя налоговой службы Карелии

8 августа состоялась рабочая встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Гнётовой и Заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Людмилы Шуткиной с участием представителей Администрации Петрозаводского городского округа.
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