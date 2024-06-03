Выступление блогера Давы на Дне защиты детей возмутило жителей Новосибирска

День защиты детей широко отметили накануне жители Новосибирска. Во всех районах областного центра состоялись концерты, главным центром притяжения стала Михайловская набережная, на которой выступил известный исполнитель, уроженец Новосибирска и друг Ольга Бузовой по имени Дава.