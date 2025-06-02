Хуснуллин раскрыл планы по масштабной модернизации «Артека» в Крыму

В детском лагере «Артек» планируют модернизацию инфраструктуры.Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о комплексной работе по созданию и модернизации инфраструктуры, ориентированной на потребности детей и их семей.
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