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Битва Трёх или что останется от Армении ...

Битва Трёх или что останется от Армении ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИКуй железо, пока горячо. Так, вероятнее всего решил наш незабвенный Реджеп Тайипович Эрдоган, сегодня в Нахичевани назначивший встречу купающемуся в лучах славы и народного обожания Ильхаму Алиеву.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Армению и ее простых людей просто жалко,  ведь сколько несчастий было  в их истории. Но во многом они виноваты и сами, когда многие  поверили мерзавцу Пашиняну! У меня есть соседи, армяне, давно живущие в России, хорошие люди и я вижу, как они переживают эти события! Простые люди страдают больше всего в каждой стране, политикане и богатеи только обогащаются на их несчастьях!
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12 час.
Александр Жеребцов
От Армении останется только Ереван с Турецким населением в Османской империии..... Если опять в Россию не попросится.
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8 час.
Юрий Золотарев
Пашинянеца нужно, как СсукуШвилю, в тюрму, и надолго. Заслужил, поганка предательская! Предатель в третьей степени!
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6 час.

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