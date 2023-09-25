ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИКуй железо, пока горячо. Так, вероятнее всего решил наш незабвенный Реджеп Тайипович Эрдоган, сегодня в Нахичевани назначивший встречу купающемуся в лучах славы и народного обожания Ильхаму Алиеву.
Битва Трёх или что останется от Армении ...
Комментарии
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Владимир Барышев
Армению и ее простых людей просто жалко, ведь сколько несчастий было в их истории. Но во многом они виноваты и сами, когда многие поверили мерзавцу Пашиняну! У меня есть соседи, армяне, давно живущие в России, хорошие люди и я вижу, как они переживают эти события! Простые люди страдают больше всего в каждой стране, политикане и богатеи только обогащаются на их несчастьях!
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12 час.
Александр Жеребцов
От Армении останется только Ереван с Турецким населением в Османской империии..... Если опять в Россию не попросится.
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8 час.
Юрий Золотарев
Пашинянеца нужно, как СсукуШвилю, в тюрму, и надолго. Заслужил, поганка предательская! Предатель в третьей степени!
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6 час.
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