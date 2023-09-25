Битва Трёх или что останется от Армении ...

Владимир Барышев

Армению и ее простых людей просто жалко, ведь сколько несчастий было в их истории. Но во многом они виноваты и сами, когда многие поверили мерзавцу Пашиняну! У меня есть соседи, армяне, давно живущие в России, хорошие люди и я вижу, как они переживают эти события! Простые люди страдают больше всего в каждой стране, политикане и богатеи только обогащаются на их несчастьях!