Загитова отреагировала на слухи о своем романе: «Личное — не публичное»

Фигуристка Алина Загитова вновь отказалась комментировать личную жизнь О возможном романе Загитовой с женатым мужчиной начали говорить несколько месяцев назад после того, как спортсменка сообщила, что ее сердце занято, не раскрывая личность избранника.
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