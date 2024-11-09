Мировые СМИ о выступлении Путина на "Валдае" "За сделку по Украине придется платить". Мировые СМИ о выступлении Путина на "Валдае" ■ Time Россия дала понять, что если Штаты хотят заключения обещанной Трампом мирной сделки, то им придется за нее заплатить, и цена для Украины будет чрезвычайно высокой.
Путин рассказал, как к России относятся в США и Европе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерий тимофеев
Надо расхреначить англосаксов, загнать их в каменный век! Вот тогда мир наступит на плонете Земля! Штаты пальцем не пошевелят, будут наблюдать из далека, потирать ладошки и похохатывать!😀😂😄
Ответить
6 час.
ММ
Митя Маевский
Весь мир наш , но англосаксов на Марс .
Ответить
5 час.
М
Мария
Сколько же у нашего Президента терпения и выдержки! Жириновского на них всех не хватает. Он послал бы уже их давно на 3 буквы, честное слово. Одно лицемерие, ложь, п---ж и провокации.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии