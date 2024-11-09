Путин рассказал, как к России относятся в США и Европе

Мировые СМИ о выступлении Путина на "Валдае" "За сделку по Украине придется платить". Мировые СМИ о выступлении Путина на "Валдае" ■ Time Россия дала понять, что если Штаты хотят заключения обещанной Трампом мирной сделки, то им придется за нее заплатить, и цена для Украины будет чрезвычайно высокой.