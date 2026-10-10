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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барселоны» 43 разгромные победы в 126 матчах при Флике

« Барселона » одержала очередную разгромную победу при  Ханс-Дитере Флике . Сегодня каталонцы крупно обыграли «Хетафе» в 8-м туре Ла Лиги (3:0).

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