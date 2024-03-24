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Миладинович о 10:1 с «Ростовом» в 2020-м: «Перед «Сочи» стояла задача выходить и играть – в чем игроки виноваты? Не помню, чтобы кто-то проявил неуважение к этим пацанам»

В матче 23-го тура Мир РПЛ сезона-2019/20 «Сочи» обыграл дублирующий состав «Ростова» со счетом 10:1.

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