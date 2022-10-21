Премьер Австралия обеспокоен из-за угрозы для торговой сделки с Британией

Австралийские власти обеспокоены угрозой потенциальных задержек в реализации соглашения о свободной торговле с Британией на фоне политической нестабильности в королевстве, заявил на пресс-конференции премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.
Австралийские власти обеспокоены угрозой потенциальных задержек в реализации соглашения о свободной торговле с Британией на фоне политической нестабильности в королевстве, заявил на пресс-конференции премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.
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