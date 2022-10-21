smi.today

3 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Отменно мочат и будут мочить. А усраиеа пусть заткнется, пока еще существует.В Крыму осудили п...
  • Александр Доливо-Добровольский
    Пусть бандерьё это признание себе в жопу засунет. Что касается наших братьев чечен, так они успешно мочать укропов на...В Крыму осудили п...
  • Надежда Никитина
    Не надо. Им без воды, газа, интернета и так будет замечательно. Надо добить всю инфраструктуру, чтобы оружие не доход...Баранец - о реаль...

Премьер Австралия обеспокоен из-за угрозы для торговой сделки с Британией

Австралийские власти обеспокоены угрозой потенциальных задержек в реализации соглашения о свободной торговле с Британией на фоне политической нестабильности в королевстве, заявил на пресс-конференции премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх