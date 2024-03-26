Китай постепенно расширяет зону действия своих стратегических бомбардировщиков

В ходе недавнего учебного полета китайский стратегический бомбардировщик H-6K пролетел более тысячи километров за пределами островной цепи пролива Баши, разделяющего Тайвань и Филиппины, отмечают китайские СМИ, добавляя, что на его перехват были брошены иностранные самолеты, принадлежность которых установить пока не удалось.