В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало четвертое сообщение за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.
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