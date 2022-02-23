Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Зимин
    Козлы долбанные, спорт вне политики.УЕФА перенесет фи...
  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...

«Не хотел продвигать антиваксерскую пропаганду». Монфис – о том, что связал проблемы со здоровьем с вакцинацией

Гаэль Монфис попросил не использовать его для антиваксерской пропаганды. Ранее француз написал, что снимается с матча Кубка Дэвиса из-за проблем со здоровьем, «наверное, возникших после третьей дозы вакцины».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх