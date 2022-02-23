«Не хотел продвигать антиваксерскую пропаганду». Монфис – о том, что связал проблемы со здоровьем с вакцинацией

Гаэль Монфис попросил не использовать его для антиваксерской пропаганды. Ранее француз написал, что снимается с матча Кубка Дэвиса из-за проблем со здоровьем, «наверное, возникших после третьей дозы вакцины».
Популярные статьи
- Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола «Аяксу» за «Бенфику» в ЛЧ
- Роднина, Журова, Шипулин попали в санкционный список ЕС за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР, Третьяк не голосовал и избежал санкций
- Войцех Ковалевски: «Польша сможет обыграть Россию в Москве. Жаль, не на заполненных «Лужниках»
Свежие комментарии