В РТ можно выбрать участок для голосования через сервис «Мобильный избиратель»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Начиная с сегодняшнего дня, 3 августа, жители Татарстана могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и заранее выбрать удобный избирательный участок для голосования на выборах 18, 19 и 20 сентября текущего, 2026 года.