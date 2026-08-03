В РТ можно выбрать участок для голосования через сервис «Мобильный избиратель»

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Начиная с сегодняшнего дня, 3 августа, жители Татарстана могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и заранее выбрать удобный избирательный участок для голосования на выборах 18, 19 и 20 сентября текущего, 2026 года.
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