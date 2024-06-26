Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Между Байденом и Трапом разницы нет

Между Байденом и Трапом разницы нет

МИР ПОСЛЕ АМЕРИКИ УЖЕ НАСТУПИЛ: МЕЖДУ БАЙДЕНОМ И ТРАМПОМ НЕТ РАЗНИЦЫ Теледебаты кандидатов в президенты США пройдут лишь 27 июня, однако действующего президента уже готовят к ним полным ходом.

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Комментарии
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Eduard
Если что Трамп и скажет,это на публику,пустт что угодно говорит на Выборах,главное это позедить !
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13 час.
сергей шмельков
это Если-бы у нас соревновались Зюганов с Мироновым
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12 час.
сергей шмельков
толку нет а спеси навалом
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12 час.

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