МИР ПОСЛЕ АМЕРИКИ УЖЕ НАСТУПИЛ: МЕЖДУ БАЙДЕНОМ И ТРАМПОМ НЕТ РАЗНИЦЫ Теледебаты кандидатов в президенты США пройдут лишь 27 июня, однако действующего президента уже готовят к ним полным ходом.
Между Байденом и Трапом разницы нет
Комментарии
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Eduard
Если что Трамп и скажет,это на публику,пустт что угодно говорит на Выборах,главное это позедить !
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13 час.
сергей шмельков
это Если-бы у нас соревновались Зюганов с Мироновым
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12 час.
сергей шмельков
толку нет а спеси навалом
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12 час.
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