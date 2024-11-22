´Бобруйскагромаш´ встречает гостей.

Сегодня в рамках Республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ белорусские блогеры, представители трудовых и творческих коллективов нашей Республики с экскурсией посетили ´Бобруйскагромаш´.
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