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Царьград

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По 60 млрд долларов в год: Украина пугает поддержкой, но есть нюанс

По 60 млрд долларов в год: Украина пугает поддержкой, но есть нюанс

Украина каждый год будет получать по 60 миллиардов долларов поддержки от Запада. Такими словам премьер страны Денис Шмыгаль пугает русских.

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