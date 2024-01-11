В МЧС раскрыли подробности пожара на улице Советской в Самаре

Речь идет о девятиэтажном многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Советская, 9.По информации регионального управления МЧС России в 4:39 утра 11 января поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси, что привело к последующему горению вещей.
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