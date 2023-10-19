Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как проходят её съемки в Таиланде

Звезда стала ведущей проекта «Последний герой» на ТВ-3. Фото: соцсети Ксении Бородиной Телеведущая Ксения Бородина проводит несколько недель в Таиланде в рамках рабочей поездки для съемок 10-го сезона шоу «Последний герой».
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