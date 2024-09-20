Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +22°, облачно• Севастополь: +24°, облачно• Ялта: +24°, пасмурно• Алушта: +24°, облачно• Евпатория: +24°, облачно• Саки: +24°, облачно• Бахчисарай: +23°, пасмурно• Джанкой: +23°, ясно• Судак: +23°, малооблачно• Феодосия: +23°, об.
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