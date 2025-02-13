"Это переговоры с врагом": Ростислав Ищенко объяснил, почему сейчас не может состоятся новая "Ялта"

Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Надо понимать, что даже если какие-то переговоры и состоятся, это не будет "Ялтой".
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