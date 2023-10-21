Театр абсурда
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Театр абсурда

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КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Комментарии
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Андрей
Как здорово ,что в мире есть КНДР!!!!
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17 час.
sergo galin
а кое-кто , из российских лидеров , обложил санкциями КНДР . оказывается мы друзей не там искали . как говорится , что имеем не храним , потерявши плачем- это про дорогих российских многоходовщиков-правителей .
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16 час.
М
Мария
Молодец тов. Ким! Есть чему поучиться у него. Я жила в гостинице Пхеньяна в течение недели. Меня поразило чувство собственного достоинства там у людей, вне зависимости от должности. У всех, включая горничных в гостинице. Это бросается в глаза. Никакого пресмыкательства перед иностранцами. Я оставила чаевые горничной. Так она, мало того, что их не взяла, так ещё очень строго сказала, что с моей стороны  это не честно. Побоялась взять? Наверное. Но беда в том, что во всех других странах не боятся брать взятки, не то что чаевые.
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3 час.

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