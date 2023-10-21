КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

М

Мария

Молодец тов. Ким! Есть чему поучиться у него. Я жила в гостинице Пхеньяна в течение недели. Меня поразило чувство собственного достоинства там у людей, вне зависимости от должности. У всех, включая горничных в гостинице. Это бросается в глаза. Никакого пресмыкательства перед иностранцами. Я оставила чаевые горничной. Так она, мало того, что их не взяла, так ещё очень строго сказала, что с моей стороны это не честно. Побоялась взять? Наверное. Но беда в том, что во всех других странах не боятся брать взятки, не то что чаевые.