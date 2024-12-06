Хирург назвал три симптома, при которых срочно нужно обратиться к врачам

В первую очередь, по словам эксперта, следует обратить внимание на резкую потерю веса.Хирург Каран Радж перечислил три симптома, обнаружив которые человеку следует незамедлительно пройти медицинское обследование, чтобы не упустить серьёзные заболевания, сообщает Daily Mirror.
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