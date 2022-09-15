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Две иномарки и лазурный автобус попали в аварию на Светлановском проспекте

Место происшествия огородили, сейчас инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия. Авария с участием Subaru, Mazda и лазурного автобуса произошла утром 15 сентября на перекрестке Светлановского и Северного проспектов в Петербурге.

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