Две иномарки и лазурный автобус попали в аварию на Светлановском проспекте

Место происшествия огородили, сейчас инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия. Авария с участием Subaru, Mazda и лазурного автобуса произошла утром 15 сентября на перекрестке Светлановского и Северного проспектов в Петербурге.
Место происшествия огородили, сейчас инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах происшествия. Авария с участием Subaru, Mazda и лазурного автобуса произошла утром 15 сентября на перекрестке Светлановского и Северного проспектов в Петербурге.
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