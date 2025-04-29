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Грозит остановкой сердца: ученые рассказали о факторах внезапной смерти

Специалисты раскрыли причины риска внезапной остановки сердца и способы профилактикиУченые из Фуданьского университета в Китае провели масштабную работу и выявили многочисленные причины, от которых у людей может внезапно остановиться сердце.

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