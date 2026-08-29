Минтранс РФ утвердил новые правила хранения забытых вещей в транспорте

С 1 сентября 2026 года вещи, забытые в автобусах и такси, будут храниться бесплатно 24 часа. После этого за хранение будет взыматься плата.
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