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Царьград

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Минтранс РФ утвердил новые правила хранения забытых вещей в транспорте

Минтранс РФ утвердил новые правила хранения забытых вещей в транспорте

С 1 сентября 2026 года вещи, забытые в автобусах и такси, будут храниться бесплатно 24 часа. После этого за хранение будет взыматься плата.

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