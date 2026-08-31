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Иркутск Сегодня

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За незаконный полет — штраф до 500 тысяч: правила использования дронов в Иркутске

Администрация Иркутска напоминает о правилах использования БПЛА. Для полетов необходимо получить разрешение через официальный портал города, зарегистрировать аппараты массой более 150 г в Федеральном агентстве воздушного транспорта и оформить страховку.

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