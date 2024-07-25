Нидерланды и Дания готовы до осени поставить ВСУ 14 отремонтированных Leopard 2

Нидерланды и Дания готовы до конца лета передать Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом сообщил глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, пишет пресс-служба оборонного ведомства.
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