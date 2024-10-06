Редкий Porsche 911 Turbo продают в России

В Москве выставили на продажу Porsche 911 Turbo поколения 964. Эта модель стала первой в линейке автопроизводителя с автоматической коробкой передач Tiptronic и полным приводом, также первым Porsche 911 с подушками безопасности для водителя и пассажира, устанавливавшимися по умолчанию.
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