Редкий Porsche 911 Turbo продают в России

В Москве выставили на продажу Porsche 911 Turbo поколения 964. Эта модель стала первой в линейке автопроизводителя с автоматической коробкой передач Tiptronic и полным приводом, также первым Porsche 911 с подушками безопасности для водителя и пассажира, устанавливавшимися по умолчанию.