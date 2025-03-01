Главред AtomInfo Уваров считает, что МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС

Главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в комментарии РИА Новости высказал мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути признало суверенитет России над ЗАЭС, когда организовало ротацию своей миссии по территории РФ.