Главред AtomInfo Уваров считает, что МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС

Главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в комментарии РИА Новости высказал мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути признало суверенитет России над ЗАЭС, когда организовало ротацию своей миссии по территории РФ.
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