Ким Чен Ын призвал усилить ядерные силы КНДР на фоне угроз со стороны США

ПХЕНЬЯН, 9 мая, ФедералПресс. Власти Северной Кореи заявили о намерении усилить свою ядерную стратегию в ответ на действия США и их союзников, которые, по мнению Пхеньяна, целенаправленно готовятся к ядерной конфронтации в регионе.