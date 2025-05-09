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Ким Чен Ын призвал усилить ядерные силы КНДР на фоне угроз со стороны США

Ким Чен Ын призвал усилить ядерные силы КНДР на фоне угроз со стороны США

ПХЕНЬЯН, 9 мая, ФедералПресс. Власти Северной Кореи заявили о намерении усилить свою ядерную стратегию в ответ на действия США и их союзников, которые, по мнению Пхеньяна, целенаправленно готовятся к ядерной конфронтации в регионе.

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