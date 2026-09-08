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АЕК — ЛАСК: где смотреть, прямая трансляция, онлайн

Сегодня, 8 сентября, АЕК на своем поле примет ЛАСК в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.Сегодня, 8 сентября, АЕК на своем поле примет ЛАСК в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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