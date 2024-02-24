ФФКР поздравила Тутберидзе с 50-летием: «С юбилеем, Этери Георгиевна, здоровья, творческих сил и успехов!»

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24 февраля заслуженный тренер России по фигурному катанию отмечает день рождения. «За годы тренерской деятельности Этери Георгиевна подготовила олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы, победителей международных и российских стартов.