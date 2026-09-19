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FiNE NEWS

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Когда сахар атакует кожу: почему она вянет раньше времени и как это остановить

Давайте говорить откровенно: кожа может выдавать наш возраст не только морщинами. Иногда она начинает провисать, тускнеет, покрывается складками раньше, чем мы ожидаем.

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