Когда сахар атакует кожу: почему она вянет раньше времени и как это остановить

Давайте говорить откровенно: кожа может выдавать наш возраст не только морщинами. Иногда она начинает провисать, тускнеет, покрывается складками раньше, чем мы ожидаем.
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