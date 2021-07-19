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Наталья Воробьева: «На ковре и за волосы хватают, и ногтями царапают, и придушивают. В финале Игр-2012 Златева мне палец в рот запихала»

Олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьева рассказала о грязных приемах на соревнованиях. — С грязными приемами на ковре сталкиваетесь? — И за волосы хватают, и ногтями царапают, и придушивают.

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