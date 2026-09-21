Россия и Барбадос обсудят запуск прямых авиарейсов

Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом. Вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны.
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