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ДумаТВ

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Россия и Барбадос обсудят запуск прямых авиарейсов

Россия и Барбадос обсудят запуск прямых авиарейсов

Россия планирует обсудить запуск прямых авиарейсов с Барбадосом. Вопрос о запуске прямых рейсов с Гайаной проходит процедуру согласования в правительстве страны.

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