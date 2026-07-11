НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мостовой о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Правильно сделал, обеспечил жизнь на 10 поколений вперед. Роналду о футболе думал, когда ему предложили 200 млн евро?»

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии