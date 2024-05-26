Чемпион ОИ требует не допустить перехода российских фигуристов в другие сборные

Канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель считает, что Международный союз конькобежцев должен запретить российским фигуристам выступать за другие национальные сборные, если они не тренируются за пределами России.
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