Nvidia показала на CES 2025 компактную, но мощную печатную плату GeForce RTX 5090, потребля...

Nvidia показала на CES 2025 компактную, но мощную печатную плату GeForce RTX 5090, потребляющую 575 ВтКомпания Nvidia представила на CES 2025 графический процессор GeForce RTX 5090 Founders Edition, который стал самым мощным потребительским GPU на сегодняшний день.
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