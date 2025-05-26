Сувалкский коридор: паника и страх после заявления Фридриха Мерца

Жители Сувалкского коридора, связывающего Литву и Польшу и разделяющего Белоруссию и Калининградскую область России, эвакуируются после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойное оружие против России.
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