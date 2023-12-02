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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» обыграл «МЮ» трижды подряд с общим счетом 6:0. Команда тен Хага сегодня 1 раз пробила в створ и уступила по ударам 8:22

«Ньюкасл» обыграл «МЮ» трижды подряд с общим счетом 6:0. Команда тен Хага сегодня 1 раз пробила в створ и уступила по ударам 8:22

Команда Эдди Хау дома одолела манкунианцев в 14-м туре АПЛ – 1:0. В последний раз «МЮ» обыгрывал «сорок» 26 февраля в Кубке лиги – 2:0.

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