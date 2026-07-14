Объявившая о беременности от Иракли модель прокомментировала обвинения в мошенничестве

Модель Екатерина Лукьянова, которая ранее заявила, что ждет ребенка от певца Ираклия Пирцхалавы, в беседе с изданием SUPER прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что ее подозревают в мошенничестве и против нее было возбуждено уголовное дело.