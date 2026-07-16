В Нальчике открыт памятник сотрудникам Следственного комитета России, погибшим при исполнении служебного долга

Сегодня в историческом сердце столицы Кабардино-Балкарской Республики – Атажукинском саду – на территории мемориального комплекса «Вечный огонь славы» состоялась торжественная церемония открытия памятника сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, героически погибшим при исполнении служебного долга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии