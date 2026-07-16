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Происшествия

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В Нальчике открыт памятник сотрудникам Следственного комитета России, погибшим при исполнении служебного долга

В Нальчике открыт памятник сотрудникам Следственного комитета России, погибшим при исполнении служебного долга

Сегодня в историческом сердце столицы Кабардино-Балкарской Республики – Атажукинском саду – на территории мемориального комплекса «Вечный огонь славы» состоялась торжественная церемония открытия памятника сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, героически погибшим при исполнении служебного долга.

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