Как правильно выстраивать отношения? Женская и мужская роль в Методе Системных Решений Что такое системный подход к отношениям и как создать крепкий и счастливый союз с партнером, расскажет Евгения Павловская, эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу, автор метода системных решений, автор книг, филантроп, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых.