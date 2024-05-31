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Как правильно выстраивать отношения?

Как правильно выстраивать отношения?

Как правильно выстраивать отношения? Женская и мужская роль в Методе Системных Решений Что такое системный подход к отношениям и как создать крепкий и счастливый союз с партнером, расскажет Евгения Павловская, эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу, автор метода системных решений, автор книг, филантроп, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых.

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