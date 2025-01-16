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В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

Avia.pro - СМИ «Где наш Дед Мороз?!»: в Брянске родителей шокировал восточный принц на новогоднем утреннике На календаре январь, праздники в разгаре, и мамы, бабушки и прочие родственники, вооружившись смартфонами, устремились в детские сады, чтобы заснять первых снежинок, зайчиков и, конечно, долгожданного Деда Мороза.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Детей успокоить ,руководство д/сада оштрафовать и уволить  за осквернение традиций Нового Года. А лучше отослать в таджикстоун.
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14 час.
Добрый Кот
В следующем году вместо ёлки будет Чинара, дед бабай и апа замоташка. Добро пожаловать в российскую среднеазию.(бывшая федерация).
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14 час.
Марина Дробышева
А вместо снегурочки замоташку   в следующий раз подсунут?
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13 час.

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