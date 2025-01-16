В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

Avia.pro - СМИ «Где наш Дед Мороз?!»: в Брянске родителей шокировал восточный принц на новогоднем утреннике На календаре январь, праздники в разгаре, и мамы, бабушки и прочие родственники, вооружившись смартфонами, устремились в детские сады, чтобы заснять первых снежинок, зайчиков и, конечно, долгожданного Деда Мороза.