Проверка газового оборудования в Москве. Как узнать о дате визита специалиста и порядке осмотра?

фото: РИА Новости Около 1,8 миллиона столичных семей пользуются газовыми плитами. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
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