Руис не проиграл ни одного из 50 матчей за сборную Испании – 35 побед и 15 ничьих

Сборная Испании не проиграла ни одного из 50 матчей с участием полузащитника Фабиана Руиса . 30-летний хавбек, представляющий « ПСЖ », вышел в стартовом составе и провел на поле 62 минуты в финальном матче ЧМ-2026 против Аргентины (1:0, дополнительное время).
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