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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. «Минск» сыграет с «Самарой»

В группе Б «Минск» примет «Самару» Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Группа Б Минск – Самара Дата проведения 17 марта, 15.

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